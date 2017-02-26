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За день бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ

26 лютого, 2017 - 19:20
Фото Reuters

Від початку доби в АТО зафіксували 30 обстрілів з боку бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Один наш військовий загинув, один – поранений", - зазначається в повідомленні.

На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Водяне, а з стрілецької зброї та гранатометів – Павлопіль, Широкине і знову ж Водяне. По Талаківці вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку з танку обстрілювали Піски та шахту Бутівку. Її ж, а також Авдіївку, Кам’янку та Луганське - зі 120 та 82 міліметрових мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Луганське, Новолуганське та Зайцеве. 

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів загарбники вели вогонь по Попасній та Катеринівці.

Джерело: День
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