За день бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ

Від початку доби в АТО зафіксували 30 обстрілів з боку бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Один наш військовий загинув, один – поранений", - зазначається в повідомленні.

На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Водяне, а з стрілецької зброї та гранатометів – Павлопіль, Широкине і знову ж Водяне. По Талаківці вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку з танку обстрілювали Піски та шахту Бутівку. Її ж, а також Авдіївку, Кам’янку та Луганське - зі 120 та 82 міліметрових мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Луганське, Новолуганське та Зайцеве.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів загарбники вели вогонь по Попасній та Катеринівці.