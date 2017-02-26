За добу бойовики 49 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранено 4 військових, - штаб

На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Лебединське, Чермалик, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль,Чермалик, Широкине, Водяне, Гнутове.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку танк обстрілював наші позиції в районі Пісків, шахти Бутівки та Кам'янки, а з мінометів різних калібрів – Авдіївку, Зайцеве, Луганське, Троїцьке та шахту Бутівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новгородське, Піски, Новолуганське, Верхньоторецьке, Кірове та Зайцеве.

У свою чергу, на Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів загарбники обстріляли Троїцьке та Новотошківське, а з стрілецької зброї – Станицю Луганську.

Загалом зафіксовано 49 обстрілів. Четверо наших військових поранено, одного травмовано.