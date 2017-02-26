Жертвами авіаударів армії Асада стали 22 мирних жителів

Жертвами чергового авіаудару військово-повітряних сил (ВПС) режиму Башара Асада в підконтрольних опозиції провінціях Ідліб і в районі Східної Гути поблизу Дамаска стали 22 мирних жителів, десятки поранені.

Так, представник цивільної оборони Ідліб Тевфік Каттан повідомив агентству, що понад 30 ударів завдано по району Еріха: загинули 10 сирійців, більш як 50 поранені, передає Анадолу.

Авіація Асада також завдала ударів по одному з кварталів Ідліба. Загинули чотири людини, поранено 11.

Член Місцевого координаційного комітету міста Дума Юсуф Аль-Бустані повідомив, що жертвами бомбардувань стали вісім осіб.

Війна в Сирії почалося в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними ООН, в ході конфлікту загинули більш як 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені залишити свої домівки, 4,8 мільйона осіб знайшли притулок за межами країни.