Зубко розповів, як зекономити до 60% коштів на оплату тепла

Українські сім'ї, які скористаються програмою теплової модернізації житлових будинків створюваного в Україні Фонду енергоефективності, в перспективі зможуть економити на опаленні та гарячій воді до 60% коштів.

Про це розповів віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, передає ZN.UA.

За його словами, 85% сучасного житлового фонду України належить до найбільш низьких класів енергоефективності "E–F", і тільки 5% - до класу "С–B". Водночас у розвинутих країнах поширені так звані "нульові будинки" (zero-energy building), що відрізняються ультранизьким споживанням енергії. Наявні технології, як зазначає віце-прем'єр, дозволяють перевести будинок старої забудови з найнижчого класу ("F") в європейський - ("B"). "Найлегше оцінити користь енергоефективності за шкалою вартості комунальних послуг у квартирі. Опалення однокімнатної квартири в енергоефективному будинку коштує втричі менше, ніж у будинку типової радянської забудови. Економія платежів за тепло, електрику і газ після термомодернізації становитиме від 20% до 60%, залежно від обраного пакету. Відтак, на кожних 100 грн, витрачених на комунальні видатки, родина заощадить від 20 до 60 грн", - йдеться у статті.

Зубко підкреслює, що кредитні кошти, які домовласники будуть повертати банку, будуть сплачуватися саме за рахунок цієї економії. Фонд енергоефективності також надасть допомогу домовласникам, покривши значну частину вартості проекту. "З 1000 грн економія може сягнути 600 грн, які, за потреби, щомісяця перераховуватимуться на виплату кредиту, а Фонд надасть допомогу в розмірі 20-50% загальної вартості проекту, що ще зменшить навантаження на відповідального домовласника, котрий проведе модернізацію. Цих коштів буде достатньо, аби скористатися практично безвідсотковим банківським кредитом на термомодернізацію", - роз'яснює він.

"У підсумку, родина, яка скористається програмою Фонду енергоефективності, отримає оновлений будинок із економним споживанням теплової енергії, щомісячним заощадженням на опаленні та гарячій воді до 60% коштів. Здійснити проект реально за 3-5 місяців, а окупиться він приблизно за 2-3 роки", - підсумував Зубко.

За його словами, в результаті діяльності Фонду енергоефективності витрати громадян на оплату послуг ЖКГ знизяться, а держава забезпечить значну економію енергоресурсів.