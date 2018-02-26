Афганські таліби заявили про готовність до діалогу з США

Радикальний ісламістський рух "Талібан" в Афганістані закликав Сполучені Штати розпочати переговори, щоб покласти край майже 17-річній війні в країні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву талібів, передає ЄП.

У своїй заяві, за два дні до початку зустрічі регіональних лідерів в Кабулі, де планується обговорення шляхів припинення війни, радикальний ісламістський рух "Талібан" заявив, що хоче мирного врегулювання.

"Політичне бюро Ісламського Емірату Афганістан закликає американських чиновників говорити безпосередньо з політичним бюро Ісламського Емірату щодо мирного врегулювання ситуації в Афганістані", - сказано у заяві.

"Це допоможе у пошуку рішення, якщо Америка прийме законні вимоги афганського народу та висуне свої занепокоєння та побажання для обговорення з Ісламським Еміратом через мирний канал", - йдеться у заяві талібів.

Заява "Талібану" посилається на зауваження Еліс Веллс, головного заступника помічника секретаря Бюро Держдепартаменту США у справах Південної і Центральної Азії, про "відкриті двері" для переговорів з талібами.

Хоча американські військові стверджують, що стратегія боротьби із "Талібаном" завдала сильного удару по бойовиках, однак таліби як і раніше контролюють велику частину країни. Вони також взяли на себе відповідальність за два великих теракти у Кабулі в минулому місяці, внаслідок яких були вбиті і поранені сотні мирних жителів.

Чиновники США заявляють, що єдиний варіант припинення війни - це врегулювання шляхом переговорів між талібами та афганським урядом.