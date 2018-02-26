Біля узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 5,7

Біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомляє інформагентство Xinhua.

"Підземні поштовхи були зафіксовані о 01.28 понеділка за місцевим часом в 73 кілометрах на схід від міста Мінамісома і в 96 кілометрах від міста Івакі в префектурі Фукусіма на острові Хонсю", - йдеться в повідомленні.

Осередок землетрусу знаходився на глибині 40 кілометрів.

Японське метеорологічне агентство заявило, що ризику цунамі немає.

Атомні електростанції в постраждалих регіонах, включаючи пошкоджений комплекс Фукусіми, не повідомили про будь-які відхилення в результаті землетрусу.

Повідомлень про загиблих і руйнування не надходило.