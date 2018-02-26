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Бойовики обстріляли селище на Луганщині, снаряд влучив у будинок

26 лютого, 2018 - 22:10
Фото прес-центру АТО

Під час обстрілу бойовиками селища Підлісне на Луганщині снаряд потрапив у будинок. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Луганському напрямку, у вечірній час, російські найманці знову грубо порушили Мінські домовленості та застосували артилерійські системи калібру 152-мм по околицях населеного пункту Підлісне. Як розповів офіцер артилерійського підрозділу було нараховано 12 вирв, за попередніми висновками, від 152-мм снарядів. Один з них потрапив у будинок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок попадання снаряду в будинку частково зруйновано фундамент та перекриття даху, вибиті вікна.

Як зазначає прес-центр штабу АТО, вогонь по Підлісному вівся, орієнтовно, з напрямку від тимчасово окупованого Первомайська.

Джерело: День

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