Чемпіонські пояси Європи з ММА та України з боксу здобули Пашков та Беселія

У Києві відбувся профі-турнір єдиноборств і боксу MMA PRO Ukraine 15, де в головних боях вечора Мішико Беселія завоював титул чемпіона України з боксу, а Максим Пашков - пояс чемпіона Європи з ММА. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Зазначається, що головний бій вечора - за титул Чемпіона Європи ММА Pro - відбувся між українцем Пашковим (13-5) і бразильцем Густаво Вурлітцером (20-22). Незважаючи на 38-градусну температуру і великий досвід суперника, наш боєць зміг гідно проявити себе і вже в другому раунді здолав Густаво своїм коронним задушливим прийомом (10 перемог Максима здобуті сабмішн).

Ще один важливий поєдинок вечора - за вихід на титул Чемпіона України з ММА. Боролися напівсередньоваговик Максим Мельник (5-4) і Костянтин Линник (6-5). Задушливим прийомом переміг Максим.

Другий титул визначився в боксі - полулегковеси Мішико Беселія (18-0) і Владислав Мельник (5-1) зустрілися за титул Чемпіона України з боксу серед професіоналів. Вистоявши всі 10 раундів, перемогу за очками здобув Беселія.

"Не менш видовищно виглядав поєдинок Олександра Горшечников (11-2) з Ілімбеком Токтогуловим (5-3), в якому одноголосним рішенням суддів переміг українець ", - зазначено в повідомленні.

У напівлегкій вазі відбувся бій Олександра Плетенки (13-4) та Алмога Шая (2-3). Одностайним рішенням суддів переміг Плетенко. Всю дистанцію контролювати суперника, ефектно переміг ще один представник України - Ельнур Велієв (8-1) взяв верх над нідерландців Хайрем Родрігесом (16-24) одностайним рішенням суддів.