Чубаров назвав зміни до Конституції, які можуть прискорити деокупацію Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сподівається, що президент України найближчим часом скличе комісію з внесення змін до Конституції, яка розгляне переформатування АРК. Про це він сказав під час виступу на міжнародному форумі у Києві на тему: "Окупований півострів: 4 роки опору", повідомляє "Укрінформ".

"Чотири роки окупації Криму - недостойно довгий термін, протягом якого, більше ніж два мільйони громадян України знаходяться у заручниках російських окупантів. Це недостойно довгий термін, протягом якого світове товариство не знайшло відповідей на виклики, кинуті Російською Федерацією проти всієї конструкції міжнародного права, вибудованої після Другої світової війни", - сказав Чубаров.

Він сподівається, що президент України Петро Порошенко найближчим часом скличе засідання конституційної комісії щодо внесення змін до Конституції щодо переформатування Автономії Республіки Крим.

"Ми зобов'язані на поточній сесії розглянути цей документ, спрямувати до КС і остаточно схвалити на наступній сесії Верховної Ради", - сказав Чубаров.

Він впевнений, що відповідні зміни до Конституції скоротять шлях повернення Криму: "Оскільки українська держава, отримає додаткові важелі для власних аргументів щодо якомога швидшого і всебічного розгляду на всіх міжнародних майданчиках питання деокупації Криму".

Чубаров подякував усім міжнародним партнерам та українцям, які підтримують кримських татар. Водночас він зауважив, що санкції проти РФ є достатніми, аби зупинити російську агресію проти України, але вони є "вкрай недостаніми, аби змусити повернутися Росію в межі міжнародного права".

"Тому ми вважаємо одним із найголовніших завдань для урядів та парламентів країн (країн Заходу), наше прохання для міжнародних організацій - посилити системний тиск на РФ з метою змусити її повернутися в рамки міжнародного права", - сказав Чубаров.

Він також наголосив, що усі рішення, які приймає українська держава щодо повернення державного суверенітету над окремими районами Донбасу, мають ухвалюватися з чітким узгодженням із партнерами способу і можливих термінів повернення Криму під державний суверенітет української держави.

"Введення миротворчої місії на окремі райони Донецької та Луганської областей - це один із етапів досягнення кінцевої мети - відновлення територіальної цілісності української держави в межах міжнародновизнаних кордонів, включаючи АР Крим і місто Севастополь", - наголосив Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу зауважив, що будь-які інші способи прийняття рішень із "замовчуванням" мети повернення Криму "викликають великі опасіння щодо подальшої активізації зусиль щодо деокупації Криму".

Раніше сьогодні заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров запевнив, що санкції проти РФ потрібно посилювати: "Ми вважаємо, що санкції треба ще розширювати, посилювати, чинити політичний, дипломатичний тиск настільки, щоб Росія сама відмовилася від Криму як від тяжкої ноші".

Міністерство закордонних справ України назвало основні інструменти боротьби з російською окупацією в Криму. "26 лютого - День кримського спротиву російській окупації. Санкції, міжнародний тиск та суди - основні інструменти боротьби. Боремось!", - заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца.