Доба в АТО: Бойовики 5 разів відкривали вогонь, загинув військовий, ще один поранений

На Донбасі друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушень режиму припинення вогню. Натомість вдень спостерігалася вогнева активність російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Луганському напрямку противник випустив сім мін калібру 82-мм у бік наших позицій в районі Зайцевого. З гранатометів різних видів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по українських опорних пунктах неподалік Кримського і Новолуганського", - йдеться у повідомленні.

У штабі також зазначають, що на Донецькому напрямку загарбники застосували 82-мм міномети та стрілецьку зброю біля Водяного на Приазов’ї, а зі стрілецької зброї - обстрілювали захисників шахти Бутівка.

Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, агресор провів 5 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український воїн, ще один захисник - дістав поранення.