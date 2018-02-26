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Дуда звинуватив українців у геноциді поляків у часи Другої світової війни

26 лютого, 2018 - 12:01
Фото Reuters

Президент Польщі Анджей Дуда написав в листі до учасників відзначення 74 роковин злочинів у селі Гута Пеняцька в 1944 році про те, у трагедії винні українські солдати і поліцейські на службі нацистського Третього рейху, а також українські націоналісти.

Його заяву зачитав держсекретар канцелярії польського президента Адам Квятковський, повідомляє Niezalezna.pl.

"Ми поляки хочуть хороших стосунків з українцями", - зауважив при цьому Дуда та додав, що "наш обов'язок потомству: пам'ятати і робити висновки".

"Наші країни мають потребу один в одному, обидві наші країни є сильними і безпечними", - зауважив Дуда. За його словами, саме тому польський народ також потребує пам'ять і правду про те, що тут сталося (у селі Гута Пеняцька, - "День") 28 лютого 1944 року - "що нічого подібного ніколи не повториться, і що наші відносини будуються на основі міцних фундаментів і взаємної довіри".

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення "злочинів українських націоналістів".

Водночас Анджей Дуда попросив Конституційний суд перевірити статті закону про Інститут національної пам’яті, в яких згадуються "українські націоналісти" і термін "Східна Малопольща".

Як повідомлялося, заступник голови комітету у закордонних справах Верховної Ради України Борис Тарасюк та лідер опозиції польського Сенату Богдан Кліх виступили зі спільною заявою, у якій окреслили кроки для виходу з кризи відносин між країнами.

Джерело: День

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