Ще один з претендентів на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) зняв свою кандидатуру. Про це під час брифінгу повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає "РБК-Україна".

Парубій уточнив, що вже двоє з трьох претендентів на посаду аудитора НАБУ відкликали свої кандидатури від участі у відборі.

"Склалася нештатна ситуація, що після рішення комітету двоє з трьох кандидатів написали заяви про те, що вони не бажають балотуватися, що вони не бажають брати участь у голосуванні Верховної ради у доборі аудитора", - заявив Парубій.

Голова парламенту нагадав, що раніше комітет з питань запобігання та протидії корупції запропонував парламенту розглянути три кандидатури.

"Я сподіваюся, що в найближчі дні, очевидно, в цю середу, комітет зможе розглянути цю ситуацію і дати нове рішення щодо кандидатів на аудитора", - додав Парубій.

Зазначимо, що в 2017 році були запропоновані на посаду аудитора НАБУ: професор Академії адвокатури Сергій Гончаренко, колишній прокурора США Марта Борщ і колишній прокурор Іспанії Карлос Кастренсана. Однак під час рейтингового голосування у ВРУ ніхто із запропонованих кандидатів не набрав достатньої кількості голосів. Пізніше стало відомо, що Марта Борщ відмовила від участі в конкурсі.

Нагадаємо, раніше Марта Борщ, яка звинувачувала Лазаренка від імені Сполучених Штатів, попросила більше не розглядати її кандидатуру на аудитора Антикорупційного бюро України. Вона заявила, що зараз її зобов'язання по роботі не дозволяють взяти на себе таку відповідальність.

Незабаром стало відомо, що Марта Борщ відмовилася від конкурсу на посаду аудитора НАБУ, оскільки стала адвокатом нардепа Олександра Онищенка. Борщ раніше була федеральним прокурором США. Крім багаторічної практики в американській прокуратурі, є також досвідченим адвокатом і засновником юридичної компанії в Каліфорнії Boersch Shapiro LLP. Борщ працювала над звинуваченнями проти колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка. За цю роботу у 2009 році Борщ отримала нагороду "За видатні заслуги" від імені генерального прокурора США.