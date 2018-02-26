Екс-канцлер Австрії визнав, що отримував кошти за лобізм для України у 2012-2013 роках

Екс-канцлер Австрії Альфред Гузенбауер визнав, що отримував гроші для лобіювання зближення України та ЄС у 2012 та 2013 роках, але заперечив, що отримав кошти від команди Януковича. Про це колишній глава австрійського уряду розповів у телефонному інтерв’ю Presse am Sonntag, передає "ЄП".

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер звинуватив колишнього керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у значних виплатах європейським політикам, які працювали лобістами на користь Вікторя Януковича.

Серед європейських політиків, яким вірогідно платив Манафорт, називають колишнього канцлера Австрії Альфреда Гузенбауера.

У інтерв’ю Presse am Sonntag Гузенбауер не заперечував, що здійснював лобіювання на користь України у 2012 та 2013 роках. За його словами, це була "благородна справа".

Гузенбауер також не заперечив, що отримував кошти за свою лобістську діяльність, які він проводив у Парижі, Брюсселі та Вашингтоні, але "не пам'ятає суму".

Екс-канцлер Австрії стверджує, що не знає, що за виплатами стояв Манафорт, а гроші за свою діяльність отримав від "якоїсь англійської чи американської компанії". Ні з Манафортом, ні з Януковичем, стверджує Гузенбауер, у нього не було ділових відносин.

Водночас австрійський політик визнав, що принаймні двічі зустрічався з Манафортом – один раз у Європі та один раз у США, але тільки для того, "щоб випити кави".

Раніше колишньому політтехнологу "Партії регіонів" і екс-главі передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту були пред'явлені звинувачення в ухилянні від податків на доходи, отримані в Україні.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між командою Дональда Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з екс-президентом України Віктором Януковичем.

Манафорт із червня по серпень 2016 року очолював передвиборний штаб Трампа. Його почали підозрювати після зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельницькою, яка, за даними американських ЗМІ, може бути пов'язана зі спецслужбами РФ.