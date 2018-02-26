Гармс: ООН має прислати до Криму місію з прав людини

Депутат Європарламенту від Німеччини, співголова фракції Зелених "Європейський вільний альянс" Реббека Гармс заявила, що у світі мають розуміти, що Крим стає мілітаризованою зоною, військовим форпостом Росії.

Про це Гармс сказала під час виступу на міжнародному форумі у Києві "Окупований півострів: 4 роки опору", повідомляє Укрінформ.

"Мені здається, у світі мало знають, що Крим стає мілітаризованим півостровом, військовим форпостом Росії на Чорному морі. Це у контексті зміни геостратегічної ситуації дуже важливо розуміти... Мені здається, що людям, які не знають оцих деталей, загрожує популізм з боку Росії", - сказала вона.

Гармс наголосила, що є нагальна потреба візиту місії з прав людини в Крим і найкраще, щоб її прислала ООН.

"Ситуація би змінилася на краще, якби були такі незалежні зустрічі на півострові, організовані ООН, і незалежний доступ до в'язниць", - сказала вона.

Гармс також зауважила, що міжнародному співтовариству необхідно приділяти додаткову увагу політичним в'язням у Росії не лише з Криму, але й з усієї України.

Нагадаємо, що cьогодні Україна починає трирічне членство в Раді ООН з прав людини.