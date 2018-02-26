Інженери з Британії запропонували живити поїзди сонячною енергією

Ідея залізничного сполучення на сонячній енергії, яка спочатку виникла з руху "зелених", виявилася життєздатною і може вилитися в пілотний проект. Про це розповіли інженери Імперського коледжу Лондона в доповіді Riding Sunbeams, повідомляє Engineer.

Суть пропозиції британських інженерів зводиться до того, щоб встановити вздовж залізничних колій сонячні панелі і подавати отриману електрику безпосередньо у вигляді тягового струму, виключивши з ланцюжка енергомережу. Завдяки цьому можна було б уникнути проблем з піковими навантаженнями на мережу і обмеженою її ємністю в деяких регіонах.

"Багато залізничних ліній проходять там, де існує великий потенціал з точки зору сонячної енергії, але де важко отримати доступ до електромереж", - пояснює професор Тім Грін.

Проект Імперського коледжу почався з протестів жителів села Балькомбе в Західному Суссексі проти проведення поблизу геологорозвідувальних бурових робіт. Рух переріс в ініціативу щодо повного забезпечення жителів села енергією з поновлюваних джерел.

На заваді на цьому шляху стало те, що місцева енергомережа була недостатньо ємною, щоб прийняти сонячну енергію без дорогого переобладнання. Професор Грін, який також проживає в Балькомбе, запропонував вирішити проблему по-новому. Однак знайдене рішення підходило не лише для цього села, а й для всієї Британії.

Однією з переваг цього проекту є те, що сонячні панелі зазвичай виробляють постійний струм від 600 до 800 вольт, а залізниці в сільській місцевості також працюють на постійному струмі в 750 В. Тому відсутня необхідність в перетворенні постійного струму в змінний, яке тягло б за собою зайві витрати.

Крім того, там, де поїзди використовують постійний струм, зазвичай є підстанції приблизно через кожні 3 км дороги, що також зручно для розміщення сонячних панелей.

Інженерам ще належить розібратися з деякими невирішеними технічними завданнями, наприклад, як і коли подавати сонячну енергію на третій рейок. У цьому їм допоможуть фахівці компанії Turbo Power Systems, які займаються розподілом і управлінням енергією для залізниць.