Кольченка з лікарні повернули у російську колонію

Українського політв'язня Олександра Кольченка, який перебував у челябінській лікарні, знову доставили в колонію міста Копейська. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк в своєму Facebook.

"Олександра Кольченка доставили назад в Копейську колонію з Челябінська, де він провів у лікарні близько десяти днів. Тут його обстежили, поставили діагноз аритмія", - написав Наумлюк.

Він також повідомив, що "швидше за все, медобстеження стало реакцією на вимогу генконсульства України надати Кольченку медичну допомогу після повідомлень про погіршення його здоров'я".

Як повідомлялося, у серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) засудив громадянина України Олександра Кольченка до 10 років позбавлення волі за сфабрикованим обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Разом з ним було засуджено режисера Олега Сенцова - до 20 років ув'язнення.

Раніше мати Кольченка повідомила в ЗМІ про погіршення стану здоров'я її сина, який відбуває покарання у виправній колонії м.Копейська Челябінської області. За словами Лариси Кольченко, останнім часом її син сильно схуд, і його навіть довелося госпіталізувати з діагнозом "дефіцит ваги".