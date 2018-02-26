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Китайські вчені навчили штучний інтелект виявляти хвороби

26 лютого, 2018 - 14:28

Науковці Медичного центру матері та дитини в місті Гуанчжоу (КНР) створили систему класифікації та діагностики пацієнтів з використанням технології штучного інтелекту. Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

"Система допоможе пришвидшити діагностику пацієнта та визначити необхідне лікування, таким чином можна буде виявляти різноманітні хвороби на ранніх стадіях", - зазначається у повідомленні.

Розробники системи розповіли, що під час тестів вона показала ті самі можливості що й люди-спеціалісти з діагностики та класифікації хвороб.

Наприкінці 2017 року уряд КНР створив робочу групу з розробки технології Штучного інтелекту нового покоління. Одним із напрямків досліджень стало впровадження технології ШІ в медичну сферу.

Джерело: Укрінформ

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