Китайські вчені навчили штучний інтелект виявляти хвороби

Науковці Медичного центру матері та дитини в місті Гуанчжоу (КНР) створили систему класифікації та діагностики пацієнтів з використанням технології штучного інтелекту. Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

"Система допоможе пришвидшити діагностику пацієнта та визначити необхідне лікування, таким чином можна буде виявляти різноманітні хвороби на ранніх стадіях", - зазначається у повідомленні.

Розробники системи розповіли, що під час тестів вона показала ті самі можливості що й люди-спеціалісти з діагностики та класифікації хвороб.

Наприкінці 2017 року уряд КНР створив робочу групу з розробки технології Штучного інтелекту нового покоління. Одним із напрямків досліджень стало впровадження технології ШІ в медичну сферу.