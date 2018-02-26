Львівські лікарі успішно провели операцію з формування стравоходу немовляти

Співробітники львівського "Охмадиту" успішно провели операцію з формування стравоходу немовляти. Про це повідомляє ZAXID.NET.

У львівській дитячій лікарні Охмадит півторамісячному маляті, яке народилося практично без стравоходу, хірурги сформували власний орган малотравматичним способом. Таку операцію в Україні проводили вперше.

Уже на ранніх термінах вагітності Тетяні (імена матері і дитини на прохання рідних змінено) повідомили, що дитинка може з’явитися на світ з патологією – атрезією стравоходу (відсутність частини органу). Утім, батьки, які чекали першу дитину, дуже сподівалися, що трапилася помилка й у них народиться здорова донечка.

Дівчинка народилася доношеною, з вагою 2600, але обстеження показало: у маленької Оленки є довговідрізкова атрезія стравоходу, тобто у неї є лише початок стравоходу і його закінчення, а середини довжиною 5 см нема. Немовля відразу скерували в хірургічне відділення, де їй зробили гастростому (отвір, через який їжа потрапляє прямо у шлунок).

"Ми дізналися, що у Польщі дітей з такими вадами успішно оперує дитячий хірург Даріуш Патковський, який часто приїжджає до Львова, ділиться досвідом з львівськими дитячими хірургами. Лікар у Києві, в якого ми спостерігалися, це нам підтвердив. Він також їздив до Львова на майстер-класи польського професора й порадив зв’язатися з львівським дитячим хірургом Андрієм Дворакевичем”, - розповіли батьки.

Повідомляється, що саме професор Даріуш Патковський є винахідником малотравматичного методу формування власного стравоходу у дітей, що народилися з довговідрізковими атрезіями.

"Це непрості операції, вони дуже травматичні, але вони дозволяли дитині вижити”, - пояснив лікар Андрій Дворакевич.

Українку Оленку оперували у 2 етапи. До складу операційної бригади, яку очолив Даріуш Патковський, увійшли львівські дитячі хірурги Андрій Дворакевич, Роман Ковальський, Олег Ленів і Олександр Колодій. Під час першої операції лікарі зменшили проміжок між частинами стравоходу з 5 см до 2 см. Потім дівчинці дали 2 тижні для адаптації до нових умов, і 3 лютого провели другу операцію, також ендоскопічно, під час якої вже повністю з’єднали (зшили) стравохід.

"Уже пішов третій тиждень, як донечка харчується звичним способом - їсть через рот. Інколи капризує, бо не вміла раніше так харчуватися, а по-маленьку все налагоджується”, - розповідає мати дівчинки.