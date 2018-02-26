На Вінниччині скіфські вали прикрасили об’єктами ленд-арту

На території старовинного Немирівського скіфського городища, території якого складає щонайменше 100 гекторів, з’явилося до півсотні сучасних творів ленд-арту. Їх створили художники з різних міст Україна та сусідньої Польщі, які завітали на Вінниччину для участі у міжнародному зимовому фестивалі мистецтва довкілля «Міфогенез», що тривав з 23 по 25 лютого. Зважаючи на морозну погоду, більшість творчих робіт були виготовленні із льоду та снігу. Без експериментів не обійшлося.

«Торік була плюсова температура і головним матеріалом був здебільшого сніг. Цього року, завдяки сильним морозам, ми мали можливість проекспериментувати з льодом і крижаною водою. І тому більшість майстрів не знали, якою буде їхня робота на фініші. Адже велику роль відіграє «співпраця» з природним контекстом, важливою є навіть тінь, яку створює сонця. У цьому, власне, і суть нашого «Міфогенезу», який дозволяє поєднувати несумісне, – коментує куратор проекту Олександр Никитюк. – Група студентів з Харкова – Анна Тарадіна, Родіон Прохоренк та Світлана Кошелєва – зробили форму людини, залили її водою і посилали насінням. І коли вона замерзла, то з’явилася жіноча фігура із зерном, що виглядало досить символічно. Інша майстриня – Оксана Чепелик вирізала льодяні брили, підпираючи їх дерев’яними стовпчиками, майже день заморожувала роботу крижаною водою. Таким чином у неї вийшов дивовижний ленд-об’єкт у вигляді ромбів. Загалом у фестивалі взяло участь 40 учасників, двоє з них представляли сучасне мистецтво Польщі і були вражені креативними підходами українських митців».

Окрім художників, до проекту долучилися архітектори вінницького «АрхіКлубу» та фотохудожники зі студії «Обрій». За результатами фестивалю на основі відібраного творчого фото- та відеоматеріалу буде створений художній каталог, який видрукують вже навесні, та експозиційний блок проекту для подальшої презентації «Міфогенезу» в містах України і за кордоном.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото з Фейсбук-сторінки фестивалю