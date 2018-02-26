Новий голова Конституційного Суду відмовився від держохорони

Новообраний голова Конституційного Суду України Станіслав Шевчук відмовився від державної охорони.

Про це йдеться на сайті КСУ.

Вказується, що голова Конституційного Суду України Станіслав Шевчук надав "тимчасову відмову в письмовій формі від особистої охорони, приймаючи на себе повну відповідальність за можливі негативні наслідки цієї дії".

При цьому зазначається, що законом України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" № 160/98 передбачено забезпечення безпеки посадових осіб (стаття 6), зокрема, голови Конституційного Суду України.