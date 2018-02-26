Окружний адмінсуд переніс розгляд позову Саакашвілі про позбавлення громадянства

Окружний адмінсуд переніс розгляд позову екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі до Міністерства внутрішніх справ, третя особа - Державна міграційна служба України. Про це повідомляє Укрінформ.

Усі засідання судді, який мав розглядати цей позов, призначені на 26 лютого, були зняті з розгляду у зв'язку з перебуванням судді на лікарняному.

У цьому позові Саакашвілі просить визнати протиправними окремі положення наказу МВС України № 715 від 16 серпня 2012 року про затвердження форми заяви про прийняття до громадянства, на підставі якого політик був позбавлений громадянства України.

Суддя у справі - Сергій Каракашьян.

Як відомо, в липні 2017 року Міхеїл Саакашвілі указом Президента був позбавлений українського громадянства.

10 вересня 2017 року Саакашвілі потрапив на територію України з Польщі, не пройшовши прикордонний контроль. У вересні суд визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. Крім того, суд відмовив Саакашвілі у позовних вимогах до Державної міграційної служби у визнанні його біженцем.

У грудні 2017 року Саакашвілі був затриманий у Києві. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив тоді, що Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується у РФ, $0,5 млн на свою діяльність в Україні і продемонстрував аудіозапис на підтвердження своїх слів. Саакашвілі заявив, що не знайомий з Курченком. Його соратник Давид Сакварелідзе стверджує, що оприлюднені записи - це монтаж, і має намір передати їх на закордонну експертизу.

За рішенням Печерського районного суду Києва, що не задовольнив клопотання прокуратури про домашній арешт Саакашвілі, затриманого політика відпустили з-під варти у приміщенні суду.

12 лютого 2018 року військовослужбовці Держприкордонслужби і представники Державної міграційної служби України затримали Саакашвілі в Києві і вислали в Польщу як особу, яка незаконно прибула з території цієї країни 10 вересня 2017 року.

Прикордонники заборонили Міхеїлу Саакашвілі в'їзд в Україну на три роки - до 13 лютого 2021 року.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі прибув з Варшави в Нідерланди, де живе його сім'я.