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Омелян: На український ринок можуть зайти ще два бюджетних авіаперевізника

26 лютого, 2018 - 13:28
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

До кінця 2018 року, крім ірландського лоукостера Ryanair, на український ринок можуть зайти ще два бюджетних авіаперевізника. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "5 каналу".

"Ще як мінімум дві авіакомпанії до кінця року. З одного я вже впевнений на 90%, з іншою компанією - ще 50 на 50%", - розповів міністр.

Нагадаємо, раніше ірландський лоукостер Ryanair підтвердив інформацію про початок польотів в Україну восени 2018 року.

Раніше Омелян розповів про лоукости, які планують зайти на ринок України. Так, у 2017 році Мінінфраструктури домовлялося з трьома лоукостами про вихід на український ринок та вже домоглося результату в перемовинах із однією з компаній. Він зазначив, що одна з компаній - Sky Up - буде повністю українською, інші - з українським контрольним пакетом.

Джерело: День

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