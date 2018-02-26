Омелян: На український ринок можуть зайти ще два бюджетних авіаперевізника

До кінця 2018 року, крім ірландського лоукостера Ryanair, на український ринок можуть зайти ще два бюджетних авіаперевізника. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "5 каналу".

"Ще як мінімум дві авіакомпанії до кінця року. З одного я вже впевнений на 90%, з іншою компанією - ще 50 на 50%", - розповів міністр.

Нагадаємо, раніше ірландський лоукостер Ryanair підтвердив інформацію про початок польотів в Україну восени 2018 року.

Раніше Омелян розповів про лоукости, які планують зайти на ринок України. Так, у 2017 році Мінінфраструктури домовлялося з трьома лоукостами про вихід на український ринок та вже домоглося результату в перемовинах із однією з компаній. Він зазначив, що одна з компаній - Sky Up - буде повністю українською, інші - з українським контрольним пакетом.