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Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

ПФУ: За рік пенсії українців зросли на 35,7%

26 лютого, 2018 - 15:21
Фото РБК-Україна

Середній розмір пенсії протягом 2017 року зріс на 652,15 грн або 35,7%. Про це йдеться у звіті Пенсійного фонду України за 2017 рік.

"Середній розмір пенсії протягом року зріс на 652,15 грн (35,7%) - з 1828,31 грн станом на 1 січня 2017 року до 2480,46 грн станом на 1 січня 2018 року", — йдеться у документі.

Зокрема зазначається, що протягом року розмір пенсії підвищувався двічі:

з 1 травня 2017 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму. Пенсія збільшилась у 8,2 млн пенсіонерів, або у 68% загальної чисельності пенсіонерів. Мінімальна пенсія за віком зросла на 5,2 %.

з 1 жовтня 2017 року осучаснено раніше призначені пенсії 10,2 млн пенсіонерам, або 90 % загальної чисельності пенсіонерів. Мінімальний розмір пенсії за віком збільшено з 1312 грн до 1452 грн, або на 140 грн.

Джерело: УНН

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