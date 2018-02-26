Події в університеті Богомольця є саботажем керівництва, - Супрун

У МОЗ вважають, що страйк у Національному медуніверситеті імені О.Богомольця влаштували не студенти та викладачі, а керівництво. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Вона зауважила, що події у ВНЗ - не страйк студентів та викладачів, а саботаж деяких членів адміністрації та деканів НМУ.

"Прошу не плутати два кардинально різні явища - самоорганізований студентський рух та спущену згори ініціативу зриву навчального процесу, в заручниках якої опинилися тисячі майбутніх лікарів", - йдеться у повідомленні.

За її словами, керівництво Університету просто боїться втратити "безмежну владу і нездорове уявлення про межі власних повноважень".

"Сьогодні о 13:00 студенти, викладачі та громадські активісти, які готові говорити про цю ситуацію в НМУ, прийдуть в УКМЦ напряму поспілкуватися з журналістами", - підсумувала Супрун.

Нагадаємо, у МОЗ закликали не піддаватися на провокації щодо страйку в Національному медуніверситеті імені А. Богомольця, який студенти і трудовий колектив оголосили з понеділка, 26 лютого.