Рада цього тижня планує розглянути питання співпраці з МВФ, – Парубій

Цього парламентського тижня Верховній Раді пропонується розпочати свою роботу з розгляду питань соціального захисту військовослужбовців та співпраці з МВФ. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив спікер ВРУ Андрій Парубій, передає УНН.

"Після розгляду питання про порядок денний цієї сесії пропонується перший блок, а саме питання соціального захисту військовослужбовців. Це 7 питань, вони не є конфліктними, але їх надто багато накопилось, і важливо їх розглянути. Це перший блок на вівторок. Другий блок - це питання фінансової політики. Це ті питання, серед них є важливі, зокрема питання співпраці з МВФ і після обіду питання транспорту", - повідомив Парубій.

Він додав, що в середу парламенту пропонується розглянути питання ратифікації, а також "у середу ми можемо розпочати розгляд питання про бізнес-омбудсмена".

"Там велика кількість правок і пропонується розпочати у середу, щоб вийти на прийняття рішення у четвер. І в четвер пропонується розглянути питання, перш за все блоку інформаційної політики. Також питання реформи парламенту, зокрема кількості комітетів, розподілу комітетів. І ключове питання обрання голови НБУ", - резюмував Парубій.

Нагадаємо, Парубій наполягає на включенні у порядок денний закону про Антикорупційний суд.

Як повідомлялося, днями в Європейській комісії назвали умови для нової макрофінансової допомоги Україні, серед яких, зокрема, має бути оголошено про продовження співпраці України з МВФ.