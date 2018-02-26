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Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

Сьогодні Україна починає трирічне членство в Раді ООН з прав людини

26 лютого, 2018 - 12:31
Фото Reuters

Сьогодні, 26 лютого 2018 року, Україна починає трирічне членство в Раді ООН з прав людини. Про це повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці в Twitter.

"Захист прав людини по всьому світу, в тому числі в тимчасово окупованому Криму і на Донбасі - наш пріоритет", - підкреслив президент.

Україна була обрана членом Ради на 2018-2020 роки в жовтні 2017 року. До членства Україна була непостійним членом Ради безпеки ООН.

Рада ООН з прав людини складається з 47 членів, яких обирає строком на три роки Генеральна асаблея ООН. Уряд України вважає, що участь у Раді дозволить більш ефективно боротися з порушеннями прав людини на окупованих територіях.

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