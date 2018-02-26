Сьогодні Україна починає трирічне членство в Раді ООН з прав людини

Сьогодні, 26 лютого 2018 року, Україна починає трирічне членство в Раді ООН з прав людини. Про це повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці в Twitter.

"Захист прав людини по всьому світу, в тому числі в тимчасово окупованому Криму і на Донбасі - наш пріоритет", - підкреслив президент.

Завершивши місію непостійного члена РБ ООН, сьогодні Україна розпочала трирічне членство в Раді ООН з прав людини. Захист прав людини по всьому світу, у т.ч. в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі, - наш пріоритет! pic.twitter.com/d8zU26RffN — Петро Порошенко (@poroshenko) February 26, 2018

Україна була обрана членом Ради на 2018-2020 роки в жовтні 2017 року. До членства Україна була непостійним членом Ради безпеки ООН.

Рада ООН з прав людини складається з 47 членів, яких обирає строком на три роки Генеральна асаблея ООН. Уряд України вважає, що участь у Раді дозволить більш ефективно боротися з порушеннями прав людини на окупованих територіях.