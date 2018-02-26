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Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

США працює над посиленням оборонної спроможності України, - Волкер

26 лютого, 2018 - 21:24
Фото Reuters

США працює над посиленням оборонної спроможності України для захисту від Російської Федерації.

Про це зазначив спеціальний представник США по Україні Курт Волкер під час панельної дискусії у Центрі національних інтересів США в Вашингтоні, йдеться на сторінці Волкера в Twitter.

“Ми працюємо над посиленням оборонної спроможності України, щоб Росія не змогла зробити подальших територіальних завоювань. Ми розчаровані і розлючені відсутністю у Росії прогресу у встановленні миру та втіленні в життя мінських угод”, - зазначив Волкер.

Джерело: День

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