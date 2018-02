США працює над посиленням оборонної спроможності України, - Волкер

США працює над посиленням оборонної спроможності України для захисту від Російської Федерації.

Про це зазначив спеціальний представник США по Україні Курт Волкер під час панельної дискусії у Центрі національних інтересів США в Вашингтоні, йдеться на сторінці Волкера в Twitter.

“Ми працюємо над посиленням оборонної спроможності України, щоб Росія не змогла зробити подальших територіальних завоювань. Ми розчаровані і розлючені відсутністю у Росії прогресу у встановленні миру та втіленні в життя мінських угод”, - зазначив Волкер.

We are working to strengthen Ukraine’s defenses so Russia can’t make further territorial gains. @CFTNI pic.twitter.com/Qu9pQKUKAP — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 февраля 2018 г.

We are disappointed and frustrated at Russia’s lack of progress in establishing peace and implementing Minsk agreements. @CFTNI — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 февраля 2018 г.