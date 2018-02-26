Суд залишив запобіжний захід Труханову без змін

Апеляційний суд міста Києва залишив без змін запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову.

Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Валерій Лашевич, передає Укрінформ.

"Колегія суддів ухвалила залишити без змін запобіжний захід Геннадію Труханову у вигляді особистого зобов'язання", - оголосив суддя.

Таким чином Труханов залишився на поруках народного депутата від БПП Дмитра Голубова. Під час судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотав про обрання для Труханова запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень.

Крім того, Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції на запобіжний захід для заступника міського голови Одеси Павла Вугельмана на 15 годину 12 березня через те, що не надійшли матеріали справи з Солом'янського райсуду столиці.