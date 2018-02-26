Треба чинити тиск, щоб РФ сама відмовилася від Криму як від тяжкої ноші, - Умеров

В окупованому Криму вважаються зниклими безвісти 19 осіб, більшість із яких – активісти. Про це повідомив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв, передає "112 Україна".

"Зникли (разом із кримськими татарами) 19 осіб. Не виключаю, що може бути і більше. Здебільшого це активісти", – заявив він.

За його словами, прав людини в окупованому Криму геть не дотримуються.

"Загалом ситуація з правами людини в Криму абсолютно ніяка. Тобто жодні права не дотримуються: допити, обшуки, арешти, викрадення, вбивства стали нормою. Немає ані свободи висловлення своєї точки зору, ані свободи віросповідання, ані свободи ідеології, ані тих свобод, які записані в Конституції. Навіть право на одиночний пікет теж порушується. І найбільш злісними порушниками всіх цих прав і свобод є саме ті органи, які повинні за це відповідати. Вони виконують замовлення влади зі створення в Криму атмосфери страху і безправ'я", – сказав він.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров запевняє, що санкції проти РФ потрібно посилювати.

"Ми вважаємо, що санкції треба ще розширювати, посилювати, чинити політичний, дипломатичний тиск настільки, щоб Росія сама відмовилася від Криму як від тяжкої ноші", – заявив він у коментарі телеканалу.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України назвало основні інструменти боротьби з російською окупацією в Криму. "26 лютого - День кримського спротиву російській окупації. Санкції, міжнародний тиск та суди - основні інструменти боротьби. Боремось!", - заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца.