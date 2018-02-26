Тисячі румунів вийшли на вулиці з вимогою відсторонити міністра юстиції

Кілька тисяч румунів увечері неділі, 25 лютого, вийшли на вулиці з вимогою відставки міністра юстиції Тудорела Тоадера і на підтримку головної прокурорки Національного антикорупційного директорату Румунії (DNA) Лаури Кодруца Ковеши, яку він планує звільнити.

За даними ЗМІ, біля будівлі уряду в Бухаресті зібралося від трьох до чотирьох тисяч протестувальників. Крім того, в протестних акціях взяли участь жителі інших великих міст.

Раніше Тудорел Тоадер з правлячої Соціал-демократичної партії звинуватив Лауру Ковеши в "надмірному авторитаризмі" і порушенні конституції. Він розпочав процедуру її відсторонення з посади 22 лютого.

Втім головна прокурорка не може бути знята з посади без підпису президента Румунії Клауса Йоганніса, який раніше заявляв, що задоволений її роботою. Понад 87 тисяч людей підписали онлайн-петицію, яка закликає Йоганніса не звільняти Ковеши.

В корупції підозрюють багатьох чільних румунських посадовців із правлячої Соціал-демократичної партії (СДП), а також "Альянсу лібералів і демократів" (АЛДЄ), що входить в коаліцію з СДП.

Раніше румунський суд оголосив неконституційною частину реформи юстиції, яка унеможливлює в майбутньому жодних розслідувань антикорупційними органами щодо чиновників адміністрацій.