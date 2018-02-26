У 2025 році до ЄС можуть вступити 6 балканських країн, - Юнкер

Глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер у неділю заявив, що членами ЄС у 2025 році можуть стати усі шість балканських країн, а не тільки Сербія та Чорногорія. Із такою заявою він виступив у Албанії під час свого туру Західними Балканами, повідомляє Euractiv, передає "ЄП".

6 лютого Єврокомісія схвалила довгоочікувану стратегію щодо Західних Балкан, спрямовану на те, щоб надати нового імпульсу інтеграції в ЄС і прискорити домашню роботу, яку повинні виконати шість країн для вступу в блок.

Дата 2025 року згадується в стратегії таким чином: "Стратегія пояснює кроки, які Чорногорія і Сербія повинні зробити для завершення процесу приєднання в 2025 році; в той час як інші можуть наздогнати їх, Чорногорія і Сербія є єдиними країнами, з якими ведуться переговори про приєднання".

Але в албанській столиці Юнкер дав інше тлумачення, заявивши, що 2025 рік може стати датою вступу і інших балканських країн, а не тільки лідерів на шляху до членства.

"Попри те, що ми читаємо всюди, комісія і я не сказали, що Сербія і Чорногорія обов'язково будуть членами ЄС у 2025 році. Дата 2025 року є відкритою для всіх країн-кандидатів", - сказав Юнкер.

"І в тій мірі, в якій країна-кандидат на той час, раніше чи пізніше буде відповідати всім критеріям членства, ми будемо діяти таким чином, щоб її зусилля були визнані ЄС", - сказав він на прес-конференції.

З балканських країн кандидатами на вступ до ЄС є Албанія, Македонія, Сербія і Чорногорія, причому з Сербією (з 2014 року) і Чорногорією (з 2012 року) вже йдуть переговори про вступ. Боснія і Герцеговина чекає надання їй статусу кандидата з лютого 2016 року.

Албанія, Боснія, Косово, Македонія, Чорногорія та Сербія, які сподіваються вступити в Євросоюз, в останні роки відчували, що їхні шанси щодо членства зменшуються, оскільки політики блоку, які зіткнулися зі зростанням євроскептицизму, кризою в єврозоні 2009-2013 років, процесом Brexit, здавалося, втратили інтерес до них.

Однак, зростання російського впливу, міграційної кризи в регіоні та прагнення ЄС зміцнити європейську інтеграцію після Brexit представляють Балканам нові можливості.

Як повідомлялося, Єврокомісія збирається прискорити переговорний процес із Сербією і Чорногорією про вступ цих держав до Євросоюзу. "До 2025 року вони повинні бути готові стати членами ЄС", - йдеться у новому стратегічному документі Єврокомісії.