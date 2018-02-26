Малоросійство – це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція.
Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

У британському Лестері прогримів вибух, 6 постраждалих

26 лютого, 2018 - 09:12
Фото Sky News

У Великій Британії в місті Лестер в результаті вибуху постраждали шість осіб. Повністю було знищено двоповерхову будівлю, в якій розташовувався польський продуктовий магазин, повідомляє Sky News.

"Шість осіб було доставлено в лікарню - у тому числі двоє перебувають у критичному стані", - йдеться в повідомленні.

Як заявляє поліція, що поки немає ознак того, що вибух у Лестері пов'язаний із тероризмом.

На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи. З прилеглих підприємств і будинків евакуювали людей.

Джерело: День

Більше новин

У Брюсселі затримуватимуть безхатченків під час похолодання
ЄС посилив санкції проти режиму Асада
Гармс: ООН має прислати до Криму місію з прав людини
Китайські вчені навчили штучний інтелект виявляти хвороби
Інженери з Британії запропонували живити поїзди сонячною енергією
Сьогодні Україна починає трирічне членство в Раді ООН з прав людини

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 