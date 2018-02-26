У британському Лестері прогримів вибух, 6 постраждалих

У Великій Британії в місті Лестер в результаті вибуху постраждали шість осіб. Повністю було знищено двоповерхову будівлю, в якій розташовувався польський продуктовий магазин, повідомляє Sky News.

"Шість осіб було доставлено в лікарню - у тому числі двоє перебувають у критичному стані", - йдеться в повідомленні.

Як заявляє поліція, що поки немає ознак того, що вибух у Лестері пов'язаний із тероризмом.

На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи. З прилеглих підприємств і будинків евакуювали людей.