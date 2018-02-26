У Брюсселі затримуватимуть безхатченків під час похолодання

Мери Брюссельського столичного регіону дали розпорядження поліції затримувати всіх бездомних, які сплять на вулицях вночі, та доставляти їх до притулків, щоб захистити їх від низької температури на цьому тижні.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

Температура в Брюсселі може опуститися до -10 градусів за Цельсієм в найближчий тиждень та супроводжуватися сильними вітрами.

Мер Еттербек, одного із дев'ятнадцяти муніципалітетів, дав розпорядження поліції забирати всіх бездомних в притулки, навіть якщо вони цього не бажають.

"Мер Еттербек дав дозвіл у разі крайньої потреби затримувати безпритульних, які, відмовляючись від притулку, можуть поставити під загрозу свою безпеку", - йдеться у заяві ради муніципалітету.

Мер міста Брюссель заявив, що давав аналогічний наказ поліції та попросив їх особливо звертати увагу на дітей, які сплять на вулицях.

За даними різних неурядових організацій, в Брюсселі проживають понад 3 тисячі бездомних.