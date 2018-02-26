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Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

У Дніпрі в СІЗО повісилася жінка, яка у театрі напала з молотком на бійця АТО

26 лютого, 2018 - 12:49
Фото: Цензор.НЕТ

У слідчому ізоляторі Дніпра повісилася жінка, яка у театрі з молотком напала на бійця АТО. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Спочатку ти ходиш на мітинги за "русскій мір". Потім біжиш з Дніпра в Краматорськ. Потім повертаєшся і бігаєш від поліції. Потім біжиш до Криму, а тебе твої "російські брати" депортують назад в Україну (!!!). Пам'ятаєте відому сеператистку Меньшикову? Ну, ту пані, яка на бійца АТО кинулася у театрі з молотком?... Сьогодні о 8.32 повісилася у Дніпровському СІЗО. На простині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року у театрі опери та балету Дніпра перед виставою жінка побачила у холі театру чоловіка у військовій формі і почала його ображати, кричати проросійські лозунги. В антракті вистави конфлікт загострився, і в ході сварки жінка дістала з особистої сумки молоток та вдарила військового по голові.

Жінку було оголошено у розшук і 16 червня 2017 року затримано та оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Джерело: День

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