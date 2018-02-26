У Харкові обіцяють відновити теплопостачання до полудня

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов обіцяє завершити ремонтні роботи та відновити теплопостачання Харкова до полудня 26 лютого. Про це повідомляє Радіо "Свобода".

"Що стосується Індустріального району, то ви знаєте, що вже йде запуск, школи підключені, дитячий садок підключенний. Поступово вмикається житловий фонд і, я думаю, що якщо все піде саме так, як ми плануємо, то вже завтра до полудня 81 житловий будинок буде з теплом", - повідомив чиновник.

За словами Терехова, комунальні служби визначили місце пориву на тепломагістралі і у найближчі години повністю замінять частину труби.

Слід зазначити, що мерія не планує припиняти навчальний процес у школах та дитячих садках міста через ремонтні роботи.

Нагадаємо, через 4-и пориви на тепломережах у Харкові без опалення залишилися житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури у двох районах. За даними на 14:00 25 лютого від опалення було відключено 81 житловий будинок (5-, 9- і 16-поверхівки), 3 дитячих садка, 5 шкіл і 7 лікувальних установ, серед них 5 стаціонарних, у тому числі будинок дитини. Щоб підтримувати в будівлях медичної сфери нормальну температуру, їх забезпечили додатковими електричними обігрівачами, також застосували теплові гармати.