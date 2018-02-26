У Каталонії під час візиту короля Іспанії відбулися масові протести

У столиці Каталонії Барселоні пройшли протести під час візиту короля Іспанії Феліпе VI, який приїхав на "Всесвітній мобільний конгрес" (Mobile World Congress). Про це повідомляє ВВС.

"Поліція стримувала сотні людей, коли король прибув до Барселони на виставку "Всесвітній мобільний конгрес"", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, каталонські чиновники, включаючи мера Барселони Аду Колау, відмовилися від офіційного прийому. За словами мера, вона протестує проти підтримки королем "придушення незалежності".

Як повідомлялося, 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум, понад 90 відсотків учасників якого підтримали незалежність регіону від Іспанії. При цьому явка виборців становила лише близько 43 відсотків.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним. Мадрид розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як парламент регіону ухвалив декларацію про незалежність від Іспанії. Центральний уряд запровадив пряме управління регіоном і призначив парламентські вибори, на яких перемогли прибічники незалежності. Три партії, що виступають за самостійність Каталонії, сумарно здобули більше половини зі 135 депутатських крісел у новому парламенті. Однак найбільше голосів отримала партія "Громадяни", яка виступає за єдність регіону з Іспанією.

Втрати від кризи, що виникла через намір Каталонії здобути незалежність, уряд Іспанії оцінив приблизно в один мільярд євро.