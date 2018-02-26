У Кривому Розі обговорювали перейменування Дніпропетровської області на Січеславську

У Кривому Розі відбулося громадське обговорення ініціативи щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Наприкінці минулого року ГО «Правозахисна Група «СІЧ» заявила про громадську ініціативу з перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Саме з цим і прибули минулої суботи до Кривого Рогу дніпряни Ярослав Ярошенко – аспірант Дніпровського національного університету, Вадим Прокопов – директор ГО «Інституту суспільних досліджень» і Владислав Мельничук – представник громадської організації «СІЧ», запропонувавши землякам обговорити їхню ініціативу. В обговоренні взяли участь громадські активісти, представники місцевих ЗМІ та небайдужі містяни.

Гості ознайомили криворіжців з історією питання, дали історичне обґрунтування щодо запропонованої назви, розповіли про основні аспекти зазначеної ініціативи, висловили свої експертні думки відносно перспектив такого перейменування та цілком очевидних позитивних наслідків. Як зазначали промовці, прізвище ідейного натхненника Голодомору в Україні в нинішній назві області виступає диким анахронізмом радянської доби, воно муляє, дратує і болить, а натомість її справжня слава, як колиски п’яти Запорозьких Січей у минулому і форпосту оборони в час теперішній, має бути вшанована гідною історичною назвою.

Свої думки з приводу перейменування висловили й криворіжці – старший викладач кафедри історії України та правознавства КДПУ, кандидат історичних наук Роман Шляхтич, голова Криворізької міської організації «Союз Українок» Євгенія Федаш і журналіст Володимир Стецюк. До речі, Євгенія Федаш повідомила, що члени обласної організації Руху послуговувалися назвою Січеславська ще з перших років незалежності, й продемонструвала як доказ свій членський квиток.

Підтримавши ініціативу щодо перейменування області на Січеславську, учасники громадського обговорення зголосилися всіляко поширювати дану інформацію серед містян з тим, щоби долучити якомога більше прихильників до підписання відповідної петиції, яку зареєстрував на сайті Президента України член ГО «Правозахисна група «СІЧ» Дмитро Рева.

Усі небайдужі можуть підтримати дану петицію, пройшовши за посиланням: https://petition.president.gov.ua/petition/42490

Номер «гарячої лінії»: 096 795 13 13

Володимир Стецюк, журналіст, Кривий Ріг. Фото автора