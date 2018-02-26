У Києві затримали кіберзлочинця, якого розшукували в 30 країнах світу

Організатора міжнародної злочинної кібермережі Avalanche вдалося затримати в Києві. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Як повідомляється, засновник платформи, яка щодня інфікувала до півмільйона комп'ютерів по всьому світу, затримали в столиці України з паспортом на чуже ім'я. Сьогодні у Полтаві суд обере для нього запобіжний захід.

Під час обшуку в квартирі, яку орендував зловмисник, були вилучені ноутбук, флеш-карти і гроші.

Мережа Avalanche існувала близько 7 років. В операції по її ліквідації були задіяні правоохоронці 30 країн світу. В 2016 році, 30 листопада, в результаті міжнародної спецоперації кібермережа була ліквідована, а в Полтаві був затриманий 33-річний місцевий житель - організатор Avalanche.

1 грудня Генпрокуратура звернулася в Жовтневий районний суд Полтави з проханням помістити зловмисника під арешт, однак суд відмовив. Після цього підозрюваний зник із залу суду. Пізніше його оголосили в міжнародний розшук.

На сьогоднішній день, крім української прокуратури, кримінальні справи проти нього ведуть прокуратура Вердена і поліція Люнебурга (Німеччина). Повідомляється, що в Німеччині діяльність Avalanche заподіяла шкоду в 6 млн євро. Всього за попередніми підрахунками кібератаки Avalanche заподіяли збитків на сотні мільйонів євро по всьому світу.