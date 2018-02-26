У Міноборони розповіли про озброєння російських військ в окупованому Криму

Заступник міністра оборони України Анатолій Петренко заявляє, що в окупованому Криму станом на початок 2018 року Росія розмістила 583 одиниць бронетранспортерів, 162 артилерійські системи, 113 літаків та 8 кораблів з крилатими ракетами. Про це він повідомив на форумі "Окупований півострів: чотири роки опору", передає УНІАН.

"За останні чотири роки Російська Федерація створила на півострові самодостатнє міжвидове угруповання, яке здатне вести операції на південно-західному стратегічному напрямку", - наголосив заступник голови оборонного відомства.

"Це, власне, дозволяє Російській Федерації контролювати акваторію Чорного та Азовського морів, проектувати нестабільність на східну частину Середземного моря, відповідно контролювати повітряний простір і нести небезпеку для прибережних територій всього чорноморського регіону, який за всіма міжнародними договорами і конвенціями повинен бути зоною безпеки і миру", - сказав Петренко.

За його словами, РФ в окупованому Криму масово інвестує не в культурні, не туристичні, не гуманітарні цінності, а саме у створення Криму як форпосту військової могутності Росії в Чорному морі.

Зокрема, Петренко наголосив, що було створено Росією три воєнні компоненти: сухопутний, повітряний і морський.

"І коли ми говоримо про сухопутний компонент, Російська Федерація за чотири роки створила армійський корпус - це оперативно-тактичне об'єднання, яке у своєму складі має значну чисельність бронетанкової техніки і особового складу", - додав він.

"Якщо в 2013 році військовослужбовців Російської Федерації в Криму було близько 12 тисяч, зараз цей показник перевищує 31 тисячу російських військовослужбовців. Якщо танків РФ в 2013 році в Криму не було взагалі, то в цьому році таких танків уже 40, а бронетранспортерів - на противагу від 92 одиниць в 2003 році - в цьому році становить 583 одиниці. І коли ми говоримо про артилерійські системи: 2003 рік - це 24 одиниці, а в цьому році 162 різних артилерійських систем", - наголосив Петренко.

"Коли ми оцінюємо повітряний компонент, то на додаток до двох полків морської авіації Чорноморського флоту, яка існувала там до окупації, за цих чотири роки Російська Федерація також створила змішану авіаційну дивізію, яка містить літаки як бомбардувальної, так штурмової і винищувальної авіації. І чисельність літаків Російської Федерації було нарощено за чотири роки з 22 одиниць до 113", - підкреслив заступник міністра.

Також він звернув увагу на послідовну діяльність РФ з оновлення корабельного складу.

"Особливо це стосується введення до бойового складу тих кораблів і підводних човнів, які мають у своєму оснащенні крилаті ракети морського базування «Калібр». Ви всі бачили їхнє застосування по Сирії з акваторії Каспійського моря. Зараз в Чорному морі на озброєнні Російської Федерації таких кораблів 8, і вони сумарно можуть здійснити залп такими крилатими ракетами до 52 одиниць. Дальність ураження такої ракети в залежності від його спорядження становить від 1,5 тис. до 2,5 тис. км", - повідомив урядовець.

Таким чином, констатував він, Російська Федерація планово впроваджує концепцію зони заборони доступу до Кримського півострова, коли через комбінування сучасних зразків протиповітряної оборони, такими як комплекси С-400, зразків протикорабельної, ракетної боротьби, таких як "Бастіон2 і "Вал", а також через потенціал перекидання з материкової частини Росії на територію Кримського півострова оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

"Це такі, які вже знаходяться до речі в Калінінградській області. Російська Федерація має спроможність з точки зору військової можливості контролювати будь-які військові платформи, які будуть розташовуватися в Чорному морі", - заявив Петренко.

На його думку, необхідна адекватна відповідь не лише з точки зору політики і дипломатії, а й з точки зору розбудови національних спроможностей України у сфері оборони.

Раніше волонтер, ветеран АТО, голова благодійного фонду "Світ і Ко", офіцер запасу Мирослав Гай заявив, що Росія перетворює Крим на гігантську військову базу. Він зазначив, що РФ перегнала в Крим ядерну зброю і батарею ППО С-400, збільшила кількість особового складу, передислокувала авіацію.

Як повідомлялося, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сподівається, що президент України найближчим часом скличе комісію з внесення змін до Конституції, яка розгляне переформатування АРК.