У МОЗ закликали не піддаватися на провокації щодо страйку в університеті Богомольця

У Міністерстві охорони здоров'я України закликали не піддаватися на провокації щодо страйку в Національному медуніверситеті імені А. Богомольця, який студенти і трудовий колектив оголосили з понеділка, 26 лютого. Відповідну заяву МОЗ опублікувало у Facebook.

"Звертаємося до студентів і викладацького складу університету не піддаватися на провокації та маніпуляції керівництва НМУ і не зривати навчальний процес...МОЗ України з повагою ставиться до принципу університетської автономії і права на мирні зібрання. У той же час, відзначаємо, що основне завдання медичного університету - підготувати кваліфікованого лікаря, адже від його знань і умінь буде залежати здоров'я і життя пацієнтів. Підкреслюємо необхідність продовження навчання і підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів, адже згідно з графіком їх проведення 27 березня має відбутися КРОК 3 для лікарів-інтернів.", - написали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету імені А. Богомольця з 26 лютого оголосили безстроковий страйк. Всі навчальні корпуси будуть закриті, за винятком приміщень клінік, де лікуються пацієнти.

Комітет зі страйку вимагає від президента негайно втрутитися в ситуацію, від голови Верховної Ради і прем'єр-міністра – "негайно створити комісію з розслідування зловживань керівництвом МОЗ" і "на час розслідування, відсторонити від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун та відсторонити від виконання своїх обов'язків її заступників".

Вони також вимагають від Уляни Супрун скасувати наказ про звільнення ректора НМУ імені Богомольця Катерину Амосову і призначення в. о. ректора університету Михайла Захараша, а також негайно забезпечити проведення ліцензійного інтегрованого іспиту "КРОК1. Стоматологія".

Прес-служба МОЗ раніше повідомляла, що Катерина Амосова тимчасово відсторонена від виконання своїх обов'язків по посаді ректора НМУ на час здійснення перевірки фактів щодо непроведення ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок-1. Стоматологія" для студентів.

Зараз створена для перевірки комісія опрацьовує матеріали, надані НМУ ім. А. Богомольця та Центром тестування. Разом з тим, згідно з повідомленням, Амосова систематично не з'являється на засідання комісії, незважаючи на запрошення.