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У МЗС назвали основні інструменти боротьби з окупацією Криму

26 лютого, 2018 - 10:50
Фото "Дня"

Міністерство закордонних справ України назвало основні інструменти боротьби з російською окупацією в Криму. Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца у мікроблозі Twitter.

"26 лютого - День кримського спротиву російській окупації. Санкції, міжнародний тиск та суди - основні інструменти боротьби. Боремось!", - заявила вона.

Вона також поінформувала, що 26 лютого у Києві відбудеться IV Міжнародний форум "Окупований півострів: чотири роки опору". У заході візьме участь перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. Форум передбачає три панельні дискусії.

Як повідомлялося, перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова заявила, що 26 лютого має офіційно стати в Україні Днем опору Криму окупації Російській Федерації.

Нагадаємо, Україна подала в арбітраж ООН меморандум про порушення РФ Конвенції з морського права.

Джерело: День

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