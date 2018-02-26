У НАТО стурбовані розширенням впливу РФ у Чорному морі

26 лютого, 2018 - 18:47
Заступник директора офісу НАТО в Україні Анн-Крістін Бергені висловила стурбованість через мілітаризацію Криму та розширення військової присутності РФ у Чорноморському регіоні.
Про це вона сказала в рамках міжнародного форуму “Захоплений півострів: 4 роки опору”, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
“У Криму відбувається посилення військового елемента. Ми це засуджуємо і висловлюємо серйозну стурбованість і занепокоєння тим, що Росія може в подальшому розширювати свою військову присутність в регіоні Чорного моря”, - сказала вона.
За словами Бергені, НАТО буде продовжувати спостерігати за ходом подій в Криму і регіоні.
Нагадаємо, що ООН має прислати до Криму місію з прав людини.
Джерело: УНН