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У НАТО стурбовані розширенням впливу РФ у Чорному морі

26 лютого, 2018 - 18:47
Фото Reuters

Заступник директора офісу НАТО в Україні Анн-Крістін Бергені висловила стурбованість через мілітаризацію Криму та розширення військової присутності РФ у Чорноморському регіоні.

Про це вона сказала в рамках міжнародного форуму “Захоплений півострів: 4 роки опору”, передає УНН з посиланням на  Крим.Реалії.

“У Криму відбувається посилення військового елемента. Ми  це  засуджуємо і висловлюємо серйозну стурбованість і занепокоєння тим, що Росія може в подальшому розширювати свою військову присутність в регіоні Чорного моря”, - сказала вона.

За словами Бергені, НАТО буде продовжувати спостерігати за ходом подій в Криму і регіоні.

Нагадаємо, що ООН має прислати до Криму місію з прав людини.

Джерело: УНН

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