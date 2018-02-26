У Східній Гуті є ознаки використання хімзброї: 18 людей отруїлися хлором

У Східній Гуті близько 18 людей потрапили до лікарні з симптомами отруєння хлором. Одна дитина загинула. Про це повідомляє Reuters.

"Постраждалі, водії швидкої допомоги та інші пахнуть хлором після "великого вибуху". Щонайменше 18 постраждалих були оброблені сеансами розпилення кисню", - йдеться в повідомленні.

Дитина померла від задухи. Поки не підтверджено, що був використаний отруйний газ.

Агентство відзначає, що Міністерство оборони Росії, яке підтримує сирійський уряд на війні, вчора звинуватило повстанців у підготовці до використання токсичних речовин у Східній Гуті, щоб згодом звинуватити Дамаск в застосуванні хімічної зброї.

За даними французького уряду, з 2012 по 2017 рік хімічну зброю на території Сирії застосовувалося як мінімум 130 разів. Вже в нинішньому році, 22 січня, представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт написала в Twitter повідомлення про те, що Росія не бажає або не здатна зупинити режим Асада у справі знищення невинних сирійців, і весь цивілізований світ повинен проявити тверду рішучість і притягнути до відповідальності всіх, хто застосовує хімічну зброю, яка вже забрала дуже багато життів сирійців.

У Сирії з 2011 року триває громадянська війна — багатогранний, багаторівневий збройний конфлікт, який почався як локальне громадянське протистояння і поступово переріс у повстання проти режиму БашараАсада. З плином часу у нього виявилися втягнуті не тільки основні держави регіону, але і міжнародні організації, військово-політичні угруповання і світові держави. Військові дії в ході конфлікту відрізняються крайньою жорстокістю і масовими стражданнями мирного населення. Кількість жертв війни, за даними ООН, становить від 300 до 500 тисяч чоловік. Крім того, мільйони жителів країни стали біженцями.