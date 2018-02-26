У США суд відпустив Манафорта з-під домашнього арешту на похорон

У США окружний суддя дозволив колишньому главі передвиборного штабу США Дональда Трампа Полу Манафорту залишити свій будинок, де він перебуває під домашнім арештом, щоб відвідати похорон тестя в Нью-Йорку. Про це повідомляє The Hill, передає "Укрінформ".

Манафорт має повернутися під домашній арешт у свій будинок в Олександрії (штат Вірджинія) 27 лютого.

У заяві у федеральному суді у Вашингтоні Манафорт сказав, що його тесть помер у суботу, 24 лютого, і що він хотів би поїхати зі свого будинку в штаті Вірджинія у Лонг-Айленд, Нью-Йорк, для участі в похороні.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року Полу Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу були висунуті офіційні звинувачення офісом спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливу змову кампанії Трампа з Росією. Зокрема, обидва фігуранти підозрюються у змові проти Сполучених Штатів, змові з метою відмивання грошей, ігноруванні закону про реєстрацію іноземних агентів, помилкових твердженнях в рамках FARA (закон про реєстрацію іноземних агентів).

Окрім того, їм були пред'явлені звинувачення за сімома іншими пунктами щодо неподання декларацій про фінансові рахунки в іноземних банках.

Манафорт із червня по серпень 2016 року очолював передвиборний штаб Трампа. Його почали підозрювати після зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельницькою, яка, за даними американських ЗМІ, може бути пов'язана зі спецслужбами РФ.

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