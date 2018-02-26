У Сумах родини з онкохворими дітьми влаштували благодійне свято

Днями сумчани отримали ще одну можливість зробити добру справу – долучитися до благодійної акції «Радійте життю!». Захід під такою назвою вперше зініціювала громадська організація «Батьки онкохворих дітей».

За словами голови організації Оксани Смольникової, мета – адресно підтримати творчі сімейні проекти родин із дітьми, які мають онкологічний діагноз. «Ми прагнемо всіляко сприяти тому, щоб у період тривалого лікування діти та їхні батьки не перебували у позиції очікування, не опускали рук, а з користю витрачали час – зокрема, займалися творчістю, мистецтвом, не забували радіти життю».

Акція, що проходила у приміщенні Сумського обласного театру для дітей та юнацтва, перетворилася на справжнє свято. Розпочалася вона виставкою-ярмарком творчих доробків сімей: картини, іграшки, прикраси з бісеру, власноруч випечені солодощі – усе можна було придбати за помірними цінами. Виручені ж кошти, говорить Оксана Смольникова, буде спрямовано на придбання матеріалів для проведення майстер-класів та інших творчих заходів протягом року, а також на закупівлю медичних препаратів для дітей онко-гематологічного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

Серед представлених на виставці експонатів – і роботи доньки пані Оксани – Юлії, яка вже кілька років створює картини у техніці батік, експериментує з текстурами тканин та освоює нові форми у техніці пап’є-маше. Після тривалого лікування у сфері дитячої онкології, Юлія проходила курс реабілітації у Сумському обласному центрі реабілітації дітей-інвалідів. Тим часом відкрила в собі потяг до творчості, без якої своє життя тепер не уявляє. За плечима Юлії, попри юний вік, уже кілька персональних виставок; за підсумками 2017 року вона увійшла до рейтингу «Топ-50 самих корисних та значущих людей Сумщини». На запитання кореспондента «Дня», що б вона порадила родинам, які зіткнулися з діагнозом дитяча онкологія, Юлія відповідає: «Не втрачати духу, шукати у житті позитив. Можна навіть на аркушику розписати усі мінуси і плюси, і ви побачите, що плюсів усе одно більше. А творчість допомагає зробити життя цікавішим і глибшим…».

Серед учасників виставки-ярмарку діти різного віку. 10-річний Андрійко Павленко прийшов сюди зі своєю мамою Оленою. Онкологічний діагноз йому поставили у півтора року. Потім були курси хіміотерапії, хірургічні операції, післяопераційна терапія… До дитсадочку не ходив, а долати хворобу і забувати про неї досі допомагає улюблене заняття: ліплення з пластиліну. На виставку маленький майстер приніс свої пластилінові мініатюри: літачки, фігурки, міні-картини. Зізнається, що ліпити навчився сам, щоразу вигадує щось нове, і це йому подобається. Мама ж Олена каже: ми тут, щоб показати – наші діти талановиті.

У фойє театру було людно та гамірно: тут презентували свою діяльність творчі дитячі центри, діти радо брали участь в анімаційних розвагах та фотосесіях, спостерігали за арт-шоу. Батьки ж мали можливість обмінятися досвідом боротьби з недугою, проконсультуватись з педагогами, юристами, соціальними працівниками. Фінальним акордом свята став благодійний концерт.

Організатори впевнені, що залучення дітей з онкологічним діагнозом та їхніх батьків до креативних видів діяльності через творчі, освітні заходи (екскурсії, майстер-класи, зустрічі-інтерв’ю з цікавими особистостями тощо) дозволять подолати труднощі у професійній орієнтації, розширять коло соціальних контактів; для когось – допоможуть подолати педагогічну занедбаність, що виникла внаслідок довготривалої ізоляції за медичними обставинами. «Радійте життю!» – гасло, під яким ГО «Батьки онкохворих дітей» має намір діяти і далі.

Алла Акіменко, Суми. Фото авторки.