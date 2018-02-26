У Токіо вже у березні запустять перші безпілотні таксі

Вже 5 березня в Токіо пасажири з району Мінато Мірай зможуть викликати роботаксі Easy Ride за допомогою програми і їхати по маршруту між штаб-квартирою Nissan і торговим центром Yokohama World Porters.

Про це пише The Verge.

Nissan у співпраці з компанією DeNA запускає власний сервіс безпілотних таксі Easy Ride. Випробування на дорогах Йокогами стартують 5 березня.

Деякий час випробування будуть проходити в обмеженому режимі. Скористатися сервісом зможуть лише пасажири з району Мінато Мірай, а викликати автономний електрокар Nissan Leaf можна буде тільки за допомогою спеціального додатку.

Безпілотники будуть їздити по строго вивіреному 4,5-кілометровому маршруту між штаб-квартирою Nissan і торговим центром Yokohama World Porters.

Кожну поїздку відстежуватимуть з центру керування автомобілями, а за кермом електрокарів будуть знаходитися водії на випадок непередбачених ситуацій.

Кожен автомобіль буде укомплектований планшетом, де буде представлена ​​інформація про 500 пам'яток і цікавих заходів поблизу. Також пасажирам будуть запропоновані знижки і купони в 40 ресторанах і бутиках поблизу.

Після поїздки користувачів попросять заповнити анкету і вказати, чи сподобалося їм їздити на безпілотному транспорті, чи стали в нагоді додаткові послуги і яку ціну за поїздку вони вважатимуть за краще платити, коли сервіс запрацює нарівні з традиційними службами таксі в 2020 році.