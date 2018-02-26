Малоросійство – це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція.
Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

У Вінниці відбулася акція на підтримку кримських в’язнів Кремля

26 лютого, 2018 - 16:15
Фото надано автором

Представники кримськотатарської громадської організації «Ветан» та вінницького підрозділу «Фундації регіональних ініціатив» долучилися до загальноукраїнського заходу «26 хвилин солідарності». Сьогодні, 26 лютого, на підтримку ув’язнених українців, які незаконно були затримані у Криму після анексії півострова, вони зібралися на Європейській площі Вінниці і влаштували мовчазну акцію протесту. У такий спосіб активісти намагалися привернути увагу громадськості до бездіяльності влади, яка не докладає зусиль для звільнення українських громадян з російських в’язниць.

«За роки анексії 43 людини зазнали насильницьких зникнень. З них 19 були звільнені, 16 не знайдені і вважаються зниклими, 6 знайдені мертвими, 2 людини були виявлені в місцях несвободи і згодом засуджені за політично вмотивованими кримінальними справами. На підставі проведеного аналізу у 36 випадках виявлено факти, що вказують на участь державних органів РФ у скоєнні цих злочинів. У більшості випадків ці справи не розслідуються не тільки владою РФ, але і українською стороною. Тому сьогоднішню акцією ми прагнемо привернути увагу громадськості і передусім влади, яка очевидно робить не достатньо для того, щоб повернути цих людей додому, – коментує голова вінницького підрозділі всеукраїнської громадської організації «Фундація регіональних ініціатив» Марина Тужанська

Кримський татар Халіл Арап згадував, як 26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мало хто здогадувався, що за кілька днів «невідомі зелені чоловічки» встановлять контроль над півостровом. І більше 2,5 мільйонів людей залишаться наодинці з російською репресивною машиною, зазнають переслідування і гоніння.

«26 лютого 2014 – це День спротиву окупації Криму для усіх кримських татар. Тоді ми продемонстрували, що Крим – це Україна, а кримські татари – українські патріоти. Ми виступили проти від’єднання півострова і депутати змушені були відступити від свого рішення. Щоправда не на довго, – визнає кримський татарин. – У ніч з 26 на 27 лютого парламент вже був захоплений «зеленими чоловічками», тобто російськими військовими. І 28 лютого 2014 року депутати під тиском проголосували за референдум. Але кримські татари не зраджують своїй проукраїнській позиції по сьогодні. Ситуація в Криму напружена. Навіть за репост проукраїнського допису в Інтернеті загрожує ув’язнення. Люди живу у страху, бо щодня, у будь-яку годину – вночі чи зранку – в їхніх оселях можуть влаштувати обшук і заарештувати за будь-що. Але віра живе і усі ми впевнені, що рано чи пізно Крим повернеться в Україну, як і вся в’язні Кремля повернуться до рідних домівок».

На сьогодні серед ув’язнених за сфабрикованими кримінальними справа перебуває 64 українці. Серед них режисер Олег Сенцов, правозахисник Емір-Усеїн Куку, журналіст Роман Сущенок, кримський фермер Володимир Балух, 19-річний студент Павло Гриб, кримськотатарський активіст Руслан Зейтуллаєв, капітан 2 рангу запасу Володимир Дудка та багато інших. Сумарний строк перебування невинних людей за гратами вже сягнув 190 років.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора

Джерело: День

Більше новин

Гармс: ООН має прислати до Криму місію з прав людини
У Міноборони розповіли про озброєння російських військ в окупованому Криму
Кольченка з лікарні повернули у російську колонію
Всі розмови про зняття санкцій з Росії є неправильними, - Гармс
Чубаров назвав зміни до Конституції, які можуть прискорити деокупацію Криму
Треба чинити тиск, щоб РФ сама відмовилася від Криму як від тяжкої ноші, - Умеров

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 