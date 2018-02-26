У Єрусалимі знайшли доказ існування пророка Ісаї

Ізраїльські науковці оголосили, що виявили стародавню особисту печатку із ім'ям - перший речовий доказ існування пророка Ісаї. Печатка була виявлена під час розкопок біля підніжжя південної стіни Храмової гори в Єрусалимі, пише Science Alert, передає "Укрінформ".

Дослідники говорять, що вік цієї печатки - близько 2700 років, тобто її власник жив в VIII столітті до нашої ери. Печатка була знайдена всього в 3 метрах від того місця, де в 2015 році була виявлена ​​булла царя Єзекії Юдейського, у якого Ісая був радником.

"Ми, схоже, виявили відбиток від друку, що, можливо, належала пророку Ісаї, на наукових археологічних розкопках. Якщо це правда печатка Ісаї, то не повинно бути сюрпризом, що ми знайшли її поруч з печаткою Єзекії, з огляду на відносини пророка Ісаї і царя Єзекії, які описані в Біблії", - сказала провідний автор дослідження, археолог Ейлат Мазар.

Ісая - один з чотирьох великих біблійних пророків, він шанується і серед іудеїв, і серед християн. У християнській традиції його головними пророцтвами вважаються слова про прихід Месії. Ісая почав проповідувати в правління юдейського царя Осії, жив при декількох царях - Осії, Йотамі, Ахазі та Єзекії.

Це пояснює напис на печатці. Цей запис староєврейською в латинській транскрипції виглядає так: Yesha'yah [?] Nvy [?], що, на думку Мазар, перекладається як "пророк Ісая". В обох словах не вистачає останніх букв, однак трактування першого (Ісая) точна - додати до слова можна тільки одну букву і осмислений варіант - тільки ім'я Ісая.

Друге слово викликає більше сумнівів. Слова nvy (утвореного із трьох букв єврейського алфавіту нун, бет і йод) в давньоєврейській немає. Мазар припускає, що через пошкодження від напису відкололася буква алеф - разом з нею виходить слово "пророк". Це може звучати трохи дивно, але, Ісаяя проповідував за чотирьох царів і до часу Єзекії був досить відомим пророком, пише Новое время.

Теоретично, печатка могла належати іншому Ісаї, що жив в той час. Однак, якщо печатка дійсно відноситься до пророка, це буде першим доказом його існування поза релігійних текстів, включаючи Біблію, де його діяння описані в Книзі Ісаї. За словами, Ейлат Мазар, то, що печатку знайшли поруч з буллою царя, а також те, що печатки використовували тільки особи з високим статусом, робить дуже ймовірним можливість того, що вона належала біблійному Ісаї.

Нагадаємо, влітку 2017 року ізраїльські археологи знайшли римське місто Юлія на північному березі Галілейського моря. Ключовим відкриттям стала сучасна баня в римському стилі. Це вказує на те, що там було місто, а не просто рибальське село. Вчені припускають, що це місто було рідним для трьох апостолів Ісуса - Петра, Андрія і Пилипа.