Україна представила в ОАЕ новий безпілотник

Українська державна компанія «Спецтехноекспорт» на міжнародній виставці UMEX-2018 в Абу-Дабі представила нову безпілотну бойову систему RAM UAV.

Про це повідомляє Defence Blog.

«Спецтехноекспорт», українська компанія, що спеціалізується на експорті новітніх військових технологій, продемонструвала економічну повітряну бойову систему на виставці UMEX 2018 в ОАЕ», - йдеться у повідомленні.

Система RAM UAV відноситься до різновиду систем озброєння з автономним боєприпасом, який «хитається» над заданою площиною у пошуках мети і атакує її після виявлення.

Згідно з виданням, довжина дрону-боєприпасу складає 1,8 м, крил - 2,3 м, а максимальна злітна вага - 8 кг.

Дрон запускають з катапульти, він може знаходитися в повітрі впродовж 40 хвилин, максимальна дальність польоту досягає 30 км.