Українці обіграли шведів у відборі на чемпіонат світу з баскетболу

Баскетболісти національної збірної України перемогли 26 лютого команду Швеції у кваліфікації до чемпіонату світу 2019 року.

Зустріч на паркеті київського Палацу спорту закінчилася з рахунком 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22), повідомляє Укрінформ.

Найбільш результативним у складі українських "гулліверів" був Ігор Зайцев (13 очок), у "Тре Крунур" - Томас Массамба (13).

Це третя перемога підопічних Євгена Мурзіна у 4-х відбіркових зустрічах.

Сьогодні також проходить поєдинок інших наших суперників по групі В - баскетболістів Латвії та Туреччини.

Становище команд на цю годину: Україна - 7 очок, Туреччина - 5, Швеція - 5, Латвія - 4.

Вирішальні 5-й і 6-й тури першого етапу кваліфікації пройдуть 28 червня та 1 липня нинішнього року.

До наступної стадії відбору потраплять три кращі команди з групи B, до яких приєднаються перші 3 збірні групи А (Іспанія, Чорногорія, Словенія, Білорусь). Три кращі команди секстету зіграють у фінальній стадії чемпіонату світу, що з 31 серпня по 15 вересня 2019 року відбудеться у Китаї.